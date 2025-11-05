Haberler

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Bakan Osman Aşkın Bak'ı Ziyaret Etti

Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Türk güreşinin gelecek planları ve ihtiyaçları hakkında görüştü. Bakan, güreşe desteğini yineleyerek ileride paylaşılacak müjdeli haberler verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasında, ziyarette kadın güreşinden sorumlu asbaşkan Yasemin Adar Yiğit'in de yer aldığı belirtilerek "Görüşmede, Türk güreşinin altyapısında atılacak adımlar, gelecek planları ve tesisleşme anlamındaki ihtiyaçlar Sayın Bakanımıza arz edildi. Sayın Bakanımız, güreşin içinden gelmiş ve güreşin tüm dinamiklerini bilen bir büyüğümüz olarak her daim Türk güreşinin yanında olmuştur. Ayrıca bu görüşmede, Türk güreşine ileride kamuoyu ile paylaşılacak birçok müjdeli haber vermiştir. Bu haberlerin Türk güreşinin başarı çıtasını inşallah daha da yukarı çekeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya, güreşe desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
