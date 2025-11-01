Türk Badmintoncular Avrupa'da Yarı Finale Yükseldi

Haberler

Türk badminton takımları, Almanya ve Macaristan'daki uluslararası turnuvalarda gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekti. Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin çifti Almanya'daki 'HYLO Open 2025' turnuvasında yarı finale yükselirken, Budapeşte'deki turnuvada da birçok sporcu yarı finale çıkmayı başardı.

Türk badmintoncular Avrupa'daki uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attı.

28 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen "HYLO Open 2025" turnuvasında milli sporcular Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin çifti, çift kadınlar kategorisinde rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Öte yandan, 29 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde devam eden "50th Victor FZ Forza Hungarian International Championships" turnuvasında da millilerden başarılı sonuçlar geldi.

Tek Kadınlar Kategorisinde Zehra Erdem,

Çift Kadınlar Kategorisinde Nisa Nur Cımen - Zeynep Berre Ocakoğlu,

Karışık Çiftler Kategorisinde ise Mert Seven - Aysu Arslan rakiplerini mağlup ederek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Badminton Federasyonu, Avrupa'daki bu başarılarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
