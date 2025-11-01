Türk Badmintoncular Avrupa'da Yarı Finale Yükseldi

Türk badmintoncular Avrupa'daki uluslararası turnuvalarda önemli başarılara imza attı.

28 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen "HYLO Open 2025" turnuvasında milli sporcular Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin çifti, çift kadınlar kategorisinde rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Öte yandan, 29 Ekim - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde devam eden "50th Victor FZ Forza Hungarian International Championships" turnuvasında da millilerden başarılı sonuçlar geldi.

Tek Kadınlar Kategorisinde Zehra Erdem,

Çift Kadınlar Kategorisinde Nisa Nur Cımen - Zeynep Berre Ocakoğlu,

Karışık Çiftler Kategorisinde ise Mert Seven - Aysu Arslan rakiplerini mağlup ederek yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye Badminton Federasyonu, Avrupa'daki bu başarılarından dolayı sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. - ERZİNCAN