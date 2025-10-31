Trendyol Süper Lig'de Golsüz İlk Yarının Ardından RAMS Başakşehir, Kocaelispor ile Karşılaşıyor
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir, Kocaelispor ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını golsüz eşitlikle kapattı. İlk yarıda iki takım da net fırsatları değerlendiremedi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Onur Bulut'un pasında Shomurodov'un ceza yayının sağından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
7. dakikada uzak mesafeden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın plase vuruşunda kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
26. dakikada ceza sahasında sırtı dönük topu alan Serdar pasını Linetty'a aktardı. Bu oyuncunun ceza yayından şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
27. dakikada Tayfur'un ceza sahası dışından şutunda Başakşehir savunmasına çarparak havalanan ceza sahası sol çaprazındaki Balogh içeriye doldurdu. Serdar Dursun'un kale önünde bekletmeden kafa vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı son anda çeldi.
37. dakikada Nuno da Costa'nın hatalı geri pasında topu önünde bulan Linetty'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Ba dk. 22), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, Nuno da Costa, Shomurodov
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Kemen, Selke, Ömer Faruk Beyaz, Kaluzinski, Deniz Türüç, Ebosele, Brnic
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Churlinov, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Syrota, Can Keleş, Nonge
Teknik Direktör: Selçuk İnan - İSTANBUL