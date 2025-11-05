Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nden Domaniç Kocadağ'da Doğa Etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, (TADOS) Domaniç Kocadağ'da doğa etkinliği düzenledi.

Sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde yürüyen ve fotoğraf çeken doğa severler, etkinliğin ardından doğayı koruma çağrısı yaptı. Kulüp, bu haftayı ise kamp yaparak geçirdi. Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS), geleneksel doğa etkinliklerine Domaniç Kocadağ'ı ekledi. İki ayrı grup halinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğa severler keyifli anlar yaşadı.

TADOK tarafından düzenlenen etkinlik, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş Grubu olarak iki farklı kategoride yürütüldü. Katılımcılar, sonbaharın tüm renklerini barındıran Domaniç Kocadağ'ın eşsiz güzelliği içinde uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, katılımcılara teşekkür ederek doğa koruma bilincine vurgu yaptı. Doğanay, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Haftasonu Doğa Etkinliğimizi, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş grubu olarak iki ayrı etkinlik halinde Domaniç Kocadağ'da düzenledik. Sonbaharın eşsiz güzelliği içinde yürümenin, fotoğraf çekmenin doyasıya mutluluğunu yaşadık. Etkinliğimize katılan doğa severlere çok teşekkür ederiz. Doğayı koruyun."

Başkan Doğanay'ın çağrısı, tüm doğa severler tarafından destek buldu. - KÜTAHYA