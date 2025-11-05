Haberler

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nden Domaniç Kocadağ'da Doğa Etkinliği

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nden Domaniç Kocadağ'da Doğa Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü, Domaniç Kocadağ'da sonbahar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi. Etkinlikte doğa koruma bilincine vurgu yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, (TADOS) Domaniç Kocadağ'da doğa etkinliği düzenledi.

Sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde yürüyen ve fotoğraf çeken doğa severler, etkinliğin ardından doğayı koruma çağrısı yaptı. Kulüp, bu haftayı ise kamp yaparak geçirdi. Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS), geleneksel doğa etkinliklerine Domaniç Kocadağ'ı ekledi. İki ayrı grup halinde gerçekleştirilen etkinlikte, doğa severler keyifli anlar yaşadı.

TADOK tarafından düzenlenen etkinlik, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş Grubu olarak iki farklı kategoride yürütüldü. Katılımcılar, sonbaharın tüm renklerini barındıran Domaniç Kocadağ'ın eşsiz güzelliği içinde uzun bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yavuz Doğanay, katılımcılara teşekkür ederek doğa koruma bilincine vurgu yaptı. Doğanay, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz Haftasonu Doğa Etkinliğimizi, Fotoğraf Grubu ve Yürüyüş grubu olarak iki ayrı etkinlik halinde Domaniç Kocadağ'da düzenledik. Sonbaharın eşsiz güzelliği içinde yürümenin, fotoğraf çekmenin doyasıya mutluluğunu yaşadık. Etkinliğimize katılan doğa severlere çok teşekkür ederiz. Doğayı koruyun."

Başkan Doğanay'ın çağrısı, tüm doğa severler tarafından destek buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.