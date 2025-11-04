Serikspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Serik Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Sakaryaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyaz ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas, savunma, hücum, şut ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

İdmana, ameliyat olan Mesut Can Tunalı ve kaleci İbrahim Demir ile Adana Demir Spor karşılaşmasında sakatlanan Burak Asan katılmadı.

Serikspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.