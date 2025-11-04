Haberler

Serikspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde başladı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma, hücum, şut ve taktik çalışmaları yapıldı. Sakat oyuncular Mesut Can Tunalı, İbrahim Demir ve Burak Asan antrenmana katılmadı.

Serik Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Sakaryaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyaz ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas, savunma, hücum, şut ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

İdmana, ameliyat olan Mesut Can Tunalı ve kaleci İbrahim Demir ile Adana Demir Spor karşılaşmasında sakatlanan Burak Asan katılmadı.

Serikspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.