Serikspor, Sakaryaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde başladı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma, hücum, şut ve taktik çalışmaları yapıldı. Sakat oyuncular Mesut Can Tunalı, İbrahim Demir ve Burak Asan antrenmana katılmadı.
Serik Spor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Sakaryaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyaz ekip, tesislerindeki idmana yardımcı antrenör Sinan Paşalı yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, pas, savunma, hücum, şut ve taktik çalışmalarla tamamlandı.
İdmana, ameliyat olan Mesut Can Tunalı ve kaleci İbrahim Demir ile Adana Demir Spor karşılaşmasında sakatlanan Burak Asan katılmadı.
Serikspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor