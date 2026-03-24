OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modeli Sophie Rain'in yaptığı açıklama, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sophie Rain'in, en büyük abonesinin Viktor Gyökeres olduğunu ve kendisi için 4,5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını iddia etmesi büyük yankı uyandırırken, futbolseverler iddiaların doğruluğunu tartışmaya başladı.
OnlyFans modeli Sophie Rain'in yaptığı açıklama, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
"EN BÜYÜK ABONEM FUTBOLCU"
Sophie Rain, en büyük abonesinin İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres olduğunu iddia etti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
4,5 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCAMA İDDİASI
Rain, söz konusu abonenin kendisi için 4,5 milyon dolardan fazla harcama yaptığını öne sürdü. Bu rakam futbol ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ortaya atılan iddia sonrası kullanıcılar ikiye bölünürken, bazıları haberi şaşkınlıkla karşıladı, bazıları ise doğruluğunu sorguladı. İddialara ilişkin Gyökeres cephesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.