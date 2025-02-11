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Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

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Oyuncu Mustafa Üstündağ, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf etti. Üstündağ, kariyeri boyunca aldığı ödüllerin fotoğraflarını paylaşıp, 'Ödülleri size vermek istiyorum' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında Galatasaray'a verilen penaltı vuruşunun haksız olduğunu düşünen konuk takım, maçın 34'üncü dakikada sahadan çekildi.

Maçın tatil edilmesi sonrası ünlü isimler de olayı tartışmaya başladı. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından bugüne kadar aldığı ödüllerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ÖDÜLLERİMİ SİZLERE VERMEK İSTİYORUM"

"Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oskar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle"

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Spor
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

sen git sosyal medya fenomeni kendi teknik direktörüne ver. acun tüm etki ajanlarını sahaya sürmüş anlaşılan

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme104
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Yine içkiyi fazla kaçırmış Mustafa..Para etse satardı o ödülleri şimdiye..

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme87
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Haber Yorumlarısedat :

Saplamış diye yorumladım.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme108
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Haber YorumlarıMurat çıracı:

ADAMMM YA NE LAF GEÇİRMİŞ AMA okanın bunu anlayacağını sanmıyorum onun b12 eksikliği var o parelel evrende yaşıyor. A.D.S maçından sonra tüm dünyanın penaltı değil dediği pozisyona penaltı değil gibi geldi bana diyecek kadar kafa gitmiş. utanma damarı biraz dar acilen anjiyo yapılması lazım.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

MUSTAFA GİBİ İÇİNDE ERİK KURUSU OLANLAR SIRAYA GİRSİN ...

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Bravo. Harbiden yerine oturan sağlam bir ifade olmuş.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

mirro ucmus yine. pekeke sempatizani fenevli arkadas

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

fotu cüce okan

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıSami İşgören:

sana verilen ödüller bit pazarında çok mustafa nekadar istiyorsan yaz adresini yollayam sana.

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

devrimci muro

Yorum Beğen20
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