Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasında Galatasaray'a verilen penaltı vuruşunun haksız olduğunu düşünen konuk takım, maçın 34'üncü dakikada sahadan çekildi.

Maçın tatil edilmesi sonrası ünlü isimler de olayı tartışmaya başladı. Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert sözler sarf etti.

Fenerbahçe taraftarı olan Mustafa Üstündağ, sosyal medya hesabından bugüne kadar aldığı ödüllerin fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ÖDÜLLERİMİ SİZLERE VERMEK İSTİYORUM"

"Okan Buruk hocam, sizin vesilenizle 20 yılda edindiğim aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum, kabul ederseniz. Oskar Gültaşlı da size ve takıma Oscar ödülü vermek istiyor. Saygı ve sevgilerimle"