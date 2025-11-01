Haberler

Mersin'de Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile IBSA iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 9 ülkeden 100'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor. Türkiye, organizasyonda 8 sporcuyla temsil ediliyor.

Mersin'de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) iş birliğinde düzenlenen Görme Engelliler Dünya Halter Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve (IBSA) iş birliğinde düzenlenen şampiyona, Türkiye, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Çekya, Kenya ve Libya olmak üzere 9 ülkeden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Mersin'de yapılıyor. Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen sporcular, organizasyonda 'powerlifting' ve 'bench press' disiplinlerinde başarıya ulaşmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Sporcular, kendi kilo kategorilerinde derece elde edebilmek için güçlü bir rekabet sergilerken, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli takım adına 8 sporcu platforma çıkıyor. Şampiyonanın ilk gününde tarafsız sporcu Elena Strukova, kadınlar 68 kilogram kategorisinde yaptığı 70 ve 71 kiloluk kaldırışlarla iki kez dünya rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti.

"Mersin için, Türkiye için çok önemli"

Türkiye'den 8 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nın Mersin'de düzenleniyor olması ve Paralimpik organizasyonların sürmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki sene de, ondan sonraki yıl da Dünya Bedensel Engellilerle birlikte Dünya Gençlik Oyunları'nı daha büyük katılımlarla düzenleyeceğiz. Bunların hepsi Mersin için, Türkiye için çok önemli. Artık kendi ülkemiz Paralimpik organizasyonları sadece katılmanın ötesinde düzenleyen bir ülke haline geldi" diye konuştu.

"Mersin için inanılmaz bir katkı oldu"

Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katılan bütün katılımcıların memnun kaldıklarını belirten Aksu, "Katılımcılardan son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz ve hepsi tekrar geri gelmek istiyor. Mersin'i çok sevdiler, Mersin'i tanıdılar ve bu da Mersin için inanılmaz bir katkı oldu. İnşallah gelecek sene de bunu daha iyi bir şekilde yapacağız. Hatta şimdiden bu turnuvaya gelen görme engelli sporcu arkadaşlar, gelecek sene de Mersin'de bu organizasyonu yapmayı istediklerini söylüyorlar. Biz de gelecek sene için şimdiden planlamalara başlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
