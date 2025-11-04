Manisa FK, Teknik Direktör Taner Taşkın ile Devam Kararı Aldı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından görevinden ayrılabileceğinin sinyalini veren Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, yönetim kurulunun kararıyla görevine devam edeceği açıklandı.

Manisa ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzü devraldığımız ilk günden bu yana, kalıcı ve sürdürülebilir bir kulüp kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yönetim anlayışımızı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üzerine inşa etme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA