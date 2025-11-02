Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 Yenildi
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Amed'in gollerini Murat Uçar, Traore ve Felix kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Burak'ın ceza sahası dışında sert vuruşunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30. dakikada Cissokho'nun pasına hareketlenen Diony'in vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.
36. dakikada Alberk'in pasında orta sahadan topla ilerleyen Murat Uçar'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
63. dakikada Manisa FK savunmasının pas hatasını iyi değerlendiren Diagne'nin vuruşunda savunma kale çizgisi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde kalan topu Traore ağlara gönderdi. 0-2
89. dakikada Amed'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat'tan seken topu Felix ağlarla buluşturdu. 0-3
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban
Manisa FK: Vedat, Yusuf (Yasin dk. 80), Bartu, Herelle, Umut (Ayberk dk. 46), Cissokho, Toure (Y. Emre Yüce dk. 56), Lindseth, Kadir Kaan (Osman dk. 76), Burak, Diony
Yedekler: Samet, Sarp, Fırat, Oğuzhan, Can, Ahmet
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Amed Sportif Faaliyetler: Erce, Uğur Gezer, Mehmet, Celal, Hasan (Alberk dk. 22), Murat Uçar (Kouyate dk. 88), Sinan (Aytaç dk. 87), Poko (Oktay dk. 75), A. Traore, Moreno (Felix dk. 75), M. Diagne
Yedekler: Bartu, Arda, Demirtaş, Aytaç Kara, Çekdar Orhan, Yunus Tarhan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Goller: Murat Uçar (dk. 36) Traore (dk. 63) Felix (dk. 89) (Amed SF)
Sarı kartlar: Lindseth, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Celal, Poko, Oktay (Amed Sportif Faaliyetler) - MANİSA