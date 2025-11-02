Haberler

Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 Yenildi

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Amed'in gollerini Murat Uçar, Traore ve Felix kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Burak'ın ceza sahası dışında sert vuruşunda kaleci Erce son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Cissokho'nun pasına hareketlenen Diony'in vuruşunu kaleci Erce ayaklarıyla ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

36. dakikada Alberk'in pasında orta sahadan topla ilerleyen Murat Uçar'ın ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

63. dakikada Manisa FK savunmasının pas hatasını iyi değerlendiren Diagne'nin vuruşunda savunma kale çizgisi önünden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde kalan topu Traore ağlara gönderdi. 0-2

89. dakikada Amed'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat'tan seken topu Felix ağlarla buluşturdu. 0-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban

Manisa FK: Vedat, Yusuf (Yasin dk. 80), Bartu, Herelle, Umut (Ayberk dk. 46), Cissokho, Toure (Y. Emre Yüce dk. 56), Lindseth, Kadir Kaan (Osman dk. 76), Burak, Diony

Yedekler: Samet, Sarp, Fırat, Oğuzhan, Can, Ahmet

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Amed Sportif Faaliyetler: Erce, Uğur Gezer, Mehmet, Celal, Hasan (Alberk dk. 22), Murat Uçar (Kouyate dk. 88), Sinan (Aytaç dk. 87), Poko (Oktay dk. 75), A. Traore, Moreno (Felix dk. 75), M. Diagne

Yedekler: Bartu, Arda, Demirtaş, Aytaç Kara, Çekdar Orhan, Yunus Tarhan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Murat Uçar (dk. 36) Traore (dk. 63) Felix (dk. 89) (Amed SF)

Sarı kartlar: Lindseth, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Celal, Poko, Oktay (Amed Sportif Faaliyetler) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
