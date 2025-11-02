Haberler

Konyaspor - Samsunspor Maçında İlk Yarı Sonucu: 0-2

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı konuk ekip Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Anthony Musaba ve Cherif Ndiaye'den geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Andzouana'nın uzaklaştıramadığı topta araya giren Musaba topla ceza sahası içerisine girdi. Musaba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada orta sahada topla buluşan Emre'nin gönderdiği topla ceza sahası içine giren Musaba'nın vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Rick van Drongelen'in uzun pasında topla buluşan Celil ceza sahası içine girdi. Sol çaprazdan Melih'i geçen Celil'in verdiği pasta Ndiaye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

38. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı kurtardı. Okan'dan seken topta araya giren Umut Nayir'in dokunuşunda da Okan tekrar meşin yuvarlağı çeldi.

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Jinho Jo, Ndao, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Marius Stefanescu, Mucahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kaan Akyazı, Pedrinho, Morten Bjorlo, Utku Eriş

Teknik Direktör: Recep Uçar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Marius Moundilmadji

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Anthony Musaba (dk. 5), Cherif Ndiaye (dk. 13) (Samsunspor)

Sarı kart: Logi Tomasson (Samsunspor) - KONYA

