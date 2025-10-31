Konyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, yenileme çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda; Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Topla yapılan ısınma ile başlayan antrenman, iki grupta oynanan 8'e 3 oyun ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
