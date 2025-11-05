Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'nın Hayalini Gerçekleştirdi

FENERBAHÇE forması giyen Kerem Aktürkoğlu, 3'üncü sınıf öğrencisi Aras Şamlı'nın hayalini gerçekleştirdi.

Okul başkanlığına seçilen Aras Şamlı, adaylık sürecinde; "Başkan olursam Fenerbahçe'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim. Belki de okulumuzu ziyaret etmek ister" sözleriyle sosyal medyada gündeme gelmişti.

Sosyal medya hesabından Aras'ı başkanlığından ötürü tebrik eden Kerem, dün de okula bir ziyaret gerçekleştirirken, bu jestiyle Aras'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Aras Şamlı ve öğretmenlerle bir araya gelen Kerem, kısa söyleşide öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Karşılıklı hediye takdiminin ardından milli futbolcu hatıra fotoğrafıyla ziyareti noktaladı.