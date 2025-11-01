Haberler

Kayseri Bölgesi Hakemlerine Bahis Cezası

Güncelleme:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden üçüne bahis eylemleri nedeniyle ceza verdi. Hakem Recep Güneş 10 ay, İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan ise 8'er ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı 3 hakeme ceza geldi.

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden üç isme, bahis eylemleri nedeniyle ceza verildi. TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararına göre, Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi Recep Güneş, FDT'nin 57. maddesi dikkate alınarak 10 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Aynı gerekçeyle, bölge hakemlerinden İbrahim Bayram ve Yasin Emre Ceylan da 8'er ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Futbol Disiplin talimatının 57. maddesi, futbolcuların, hakemlerin ve diğer futbol emekçilerinin futbol müsabakalarına ilişkin bahis faaliyetlerinde bulunmasını yasaklıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
