Kastamonuspor, MKE Ankaragücü'ne 2-0 Mağlup Oldu

Kastamonuspor, MKE Ankaragücü'ne 2-0 Mağlup Oldu
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Kastamonuspor, evinde oynadığı maçta MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenildi. Golleri Mahmut Tekdemir ve Enes Tepecik kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Kastamonu Spor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Yücel Büyük, Feyzullah Çimen, Ömer Akman

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, Emir Açıkgöz, Gürkan Başkan, Kadir Ari (İsmail Güven dk. 67), Ali Altınöz (Muhammed Pehlivan dk. 85), Kazım Kahya (Metan Caner Öztürk dk. 46), Yasin Başaytaç (Erdem Dikbasan dk. 46), İbrahim Halil Talay, Batuhan Günaldı, Mustafa Kartal (Umut Uzun dk. 46)

MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Halil İbrahim Pehlivan, İsmail Çokçalış, Muhammed Sevgili (Diogo Coelho dk. 79), Miraç Şimşek (Arda Bayram dk. 87), Mesut Kesik, Emre Gültekin (Arda Akdoğan dk. 46), Mahmut Tekdemir, Mervan Yusuf Yiğit (Ahmet Emre Polat dk. 90), Enes Tepecik (Atakan Güner dk. 79), Osman Çelik

Goller: Mahmut Tekdemir (dk. 4), Enes Tepecik (dk. 44) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Yasin Başaytaç, Sakıb Aytaç (Kastamonuspor), Muhammed Sevgili, Enes Tepecik, Ahmet Emre Polat (MKE Ankaragücü) - KASTAMONU

