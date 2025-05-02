Kars'ta pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

Yeşilay Kars Şubesi, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Şehit Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi önünden start alan bisiklet turu, Bedesten bölgesinde sona erdi. Etkinlik kapsamında gençler, kentin çeşitli noktalarında pedal çevirerek hem spor yaptı hem de bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturdu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Yeşilay Kars Şube Başkanı Gamze İlgar, 2 haftada bir düzenledikleri bisiklet turlarıyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik ettiklerini belirtti.

İlgar, her türlü bağımlılıkla mücadele konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. - KARS