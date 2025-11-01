Göztepe, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16 dakikada Dennis'in ceza sahasına yerden pasında Janderson'un sert şutunda kaleci Erhan, topu kornere çeldi.

25. dakikada Koita'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Oğulcan'ın ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Cherni'nin ortasında Goutas'ın kafasından seken topu Juan ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Yasin Kol, pozisyonda Juan'ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti.

45+1. dakikada Miroshi'nin ortasında ceza sahası içinde Juan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Yedekler: Nevzat Tan Uzel, Ibrahim Sabra, Ahmed Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Matej Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Sekou Koita, Franco Tongya, M'Baye Niang

Yedekler: Ricardo Velho, Henry Onyekuru, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Furkan Özcan, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Juan (dk. 45+1) (Göztepe) - İZMİR