Göztepe: Defansif Güç, Ofansif Zayıflık

Güncelleme:
Süper Lig'de 19 puan toplayan Göztepe, lider Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen ekip olsa da, ofansif anlamda sıkıntı yaşıyor. Son 5 maçta sadece 3 gol atabilen İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek milli araya moralli girmek istiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de 11 maç sonunda topladığı 19 puanla Avrupa yarışında 5'inci sırada olan Göztepe defans ve ofansta farklı grafik sergiliyor. Ligde namağlup lider Galatasaray'ın ardından kalesinde en az gol gören ekip olan Göz-Göz, ilk 8 sıra içindeki kulüpler arasında en az gol atan takım konumunda. Oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde yalnız 6 gol gören sarı-kırmızılı ekip, 7 maçta kalesini gole kapadı. Kaleci Lis, defansta Arda, Heliton, Bokele, Miroshi, Taha gibi isimlerin performansıyla çok iyi takım savunması sergileyen Göztepe ligin en az yiyen ikinci ekibi oldu. İzmir temsilcisini yalnız kalesinde 5 gol gören son 3 sezonun şampiyonu, yenilgisiz lider Galatasaray bu alanda geçebildi.

Oynadığı 11 maçta 13 gol atarak maç başına 1.18 gol kaydeden Göztepe, skor anlamında ise kısır kaldı. Süper Lig'de Göztepe ilk 8 sıra içindeki takımların en az gol atan ekibi oldu. İlk haftalarda Çaykur Rize Spor ve Beşiktaş'ı 3-0, Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe son 5 maçta ise toplam 3 kez ağları sarsabildi. Göz-Göz bu periyotta az gol atmasına rağmen 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılarda Juan 3 gol atarken, Dennis ve Efkan 2'şer, Janderson, Sabra, Olaitan, Bokele ve Rhaldney birer kez ağları sarstı. Göztepe bu hafta cumartesi günü Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek milli araya moralli girmeyi istiyor. Göz-Göz bu sezon ilk iki deplasmanı kazandıktan sonra son 4 deplasman maçında galibiyete hasret kalmıştı.

