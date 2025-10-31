Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yapacağı Trabzonspor maçı öncesi antrenman çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Atrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel