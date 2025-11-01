Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptı ve müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin stadyuma girişinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL
