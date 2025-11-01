Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 Beraberlik Elde Etti
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta gol atamadan 0-0 berabere kaldı ve bu sezon ilk kez böyle bir sonuçla mücadeleyi tamamladı. Süper Lig'de 10 maçta 25 gol atan takım, bu maçla gol atamadan tamamladığı ilk resmi karşılaşmasını yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.
Aslan, bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 25 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yaptığı 3 karşılaşmada ise 5 gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL
