Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 Beraberlik Elde Etti

Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezon ilk kez gol atamadan karşılaşmayı tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunda oynadığı resmi maçlarda ilk kez gol atamadan mücadeleyi bitirdi.

Aslan, bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 25 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yaptığı 3 karşılaşmada ise 5 gol sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL