Galatasaray, Trabzonspor Beraberliğiyle Evinde Yenilmezliğini 32 Maça Çıkardı

Güncelleme:
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak evinde resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Süper Lig ve Avrupa'daki performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, iç sahada son mağlubiyetini 2024-2025 sezonunda Young Boys'a karşı aldı.

Galatasaray, Trabzonspor beraberliğiyle evinde resmi maçlardaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı.

Galatasaray, resmi maçlarda evinde yenilmezliğine Trabzonspor karşısında da devam etti. Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği bordo-mavililer ile 0-0 berabere kalırken, iç sahadaki yenilmezliğini 32 maça çıkardı. RAMS Park'ta son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Aslan, daha sonra Süper Lig'de 23, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere çıktığı 32 mücadelede 23 galibiyet elde ederken, 9 da beraberlik aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
