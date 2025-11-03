Haberler

Galatasaray, Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karşılaşacak

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maçın hakemi Benoit Bastien olacak.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve TSİ 23.00'da başlayacak müsabakayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Galatasaray - Ajax karşılaşmasında VAR'da Fransa'dan Willy Delajod, AVAR'da da Belçika'dan Bram Van Driessche yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
