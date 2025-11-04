Fiorentina, Teknik Direktör Stefano Pioli ile Yollarını Ayırdı
İtalya Serie A'da Fiorentina, kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Stefano Pioli ile anlaşmasını sonlandırdı. Pioli, takımın başında 10 maçta 4 puan toplayarak son sırada yer aldı.
İtalyan ekibi Fiorentina'da ikinci Stefano Pioli dönemi sona erdi. Sezon öncesi takıma gelen Pioli, ligde istediği sonuçları alamazken, UEFA Konferans Ligi elemelerini geçerek lig aşamasına kaldı.
Pioli yönetiminde Fiorentina Serie A'da 10 maçta 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken, galibiyetle tanışamadı ve 4 puanla son sırada yer alıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor