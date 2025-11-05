Haberler

Fenerbahçe, Viktoria Plzen Maçına Hazır
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Takım, özel uçakla Plzen'e hareket etti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk olacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Plzen'e hareket etti.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda da şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
