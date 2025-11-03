Fenerbahçe'nin Kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na Davet Edildi

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'u da davet etti.

Brezilya Milli Takımı'na çağrılan oyuncular şöyle:

Kaleciler: Ederson (Fenerbahçe), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defans: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Eder Militao (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal) Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)

Orta saha: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (West Ham)

Forvet: Estavao (Chelsea), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) Vincius Junior (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras). - İSTANBUL