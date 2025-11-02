Haberler

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi 11'inde Tek Değişiklik

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisi 11'inde Tek Değişiklik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisinde Gaziantep FK maçındaki 11'ine tek değişiklik yaparak Levent Mercan'a görev verdi. 24 yaşındaki futbolcu ilk derbisinde forma giyerken, takımda üç eksik bulunuyor. Fenerbahçe taraftarları da derbi için Tüpraş Stadyumu'na yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre Beşiktaş derbisine tek değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK maçı 11'inden tek değişikliğe gitti. Sol bekte Archie Brown derbide yedek otururken, Levent Mercan şans buldu.

Levent Mercan'ın ilk derbisi

Tedesco, sol bekte Levent Mercan'a görev verdi. Levent bu sezon 2'si 11'de olmak üzere 4. maçına çıktı. Sarı-lacivertlilerde 2. sezonunu geçiren 24 yaşındaki futbolcu, ilk kez derbide forma giydi.

Orta saha yine İsmail ve Alvarez'in

Meksikalı orta saha Edson Alvarez, sakatlığı sonrası aldığı formayı bırakmadı. Milli futbolcu İsmail Yüksek'in de son haftalardaki yükselen grafiği ile birlikte, Tedesco bu ikiliye üst üste 4. kez orta sahada görev verdi. Alvarez, bu sezon ligde 5. maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde Tarık Çetin, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Jhon Duran ve Anderson Talisca ise yedek başladı.

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Sarı-lacivertlilerde maç kadrosuna alınmayan İrfan Can Eğribayat ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra tedavisi süren Mert Hakan Yandaş da derbi maçının kadrosuna yazılmadı.

Fenerbahçe taraftarından Dolmabahçe'de destek

Derbi için bugün saat 16.00'da Kadıköy'den hareket eden sarı-lacivertli taraftarlar yoğun güvenlik önlemi altında Tüpraş Stadyumu'na girerken, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Yaklaşık 2 bin Fenerbahçe taraftarı kendilerine ayrılan deplasman tribününde yerini alarak ilk düdükle birlikte takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üst üste kırmızı kartlar

Yok böyle maç! Derbide üst üste kırmızı kartlar
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Süper Lig'de ilginç an: Takımını tribünde tek başına destekledi

Süper Lig'de ilginç an: Takımını tek başına destekledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.