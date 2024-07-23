Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
Fenerbahçe, günlerdir yoğun mesai harcadığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. Kulübü Sevilla'nın ayrılacağını açıkladığı yıldız futbolcu, özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü kendisini almaya giden uçakla sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri'nin transferini bitirdi. Faslı golcü, İstanbul'a inmek için geri sayıma geçti.
SEVILLA AYRILIĞI AÇIKLADI
Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
YARIN İSTANBUL'DA
Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Faslı golcü özel işlerini hallettikten sonra 24 Temmuz Çarşamba günü uçak havalanacak ve oyuncu sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi.En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.