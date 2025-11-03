Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi ve Taraftar Coşkuyla Karşıladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikten sonra Can Bartu Tesisleri'nde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Maçın ardından sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesislerde toplanan bir grup taraftar, Başkan Saadettin Saran ve takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel