Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Deplasmanda Yendi ve Taraftar Coşkuyla Karşıladı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikten sonra Can Bartu Tesisleri'nde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup etmesinin ardından Can Bartu Tesisleri'nde takımı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda 2-0 geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Maçın ardından sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Tesislerde toplanan bir grup taraftar, Başkan Saadettin Saran ve takıma tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

17 yıldır aranan ve öldüğü sanılan kişi dağda kamp yaparken bulundu

Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

