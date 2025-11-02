Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde 502. Gol Atıldı

Fenerbahçe, Beşiktaş derbilerinde gol sayısını 502'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide karşılaştığı Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 yenmeyi başardı. İki takım, bu maçla birlikte tarihlerinde 362. kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ezeli rakibine karşı da 136. galibiyetini elde etti.

Karşılaşma öncesinde rekabette 499 golü bulunan Kanarya, gol sayısını da 502'ye çıkardı. - İSTANBUL