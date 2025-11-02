Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde 502. Gol Atıldı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 yenerek derbilerdeki gol sayısını 502'ye yükseltti. Bu maçta Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 136. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbilerinde gol sayısını 502'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide karşılaştığı Beşiktaş'ı geriden gelerek 3-2 yenmeyi başardı. İki takım, bu maçla birlikte tarihlerinde 362. kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ezeli rakibine karşı da 136. galibiyetini elde etti.
Karşılaşma öncesinde rekabette 499 golü bulunan Kanarya, gol sayısını da 502'ye çıkardı. - İSTANBUL
