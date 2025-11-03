Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı: "Galibiyet Serisi Yakalmalıyız"

TFF 3. Lig'de Bornova 1877'yi 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak için galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor" dedi.

Teknik direktör Hakan Şapçı'nın maç sonu açıklamasında, "Üst üste 2 deplasman maçını kazanarak evimize dönmek bizim için büyük bir moral oldu. Maçın ilk yarısında oyunu tamamen kontrol ettik, birçok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarının başında biraz geriye çekilsek de ilerleyen dakikalarda tekrar oyunu domine ettik. Farkı artırabileceğimiz bir maçı tek golle kazandık ama en değerlisi kazanmaktı. Savunmada da doğru durarak rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi bu maçı geride bırakıp evimizde, büyük taraftarımızın önünde oynayacağımız Söke maçına hazırlanacağız. Galibiyet serimizi sürdürmek ve şehrimize hak ettiği şampiyonluğu getirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"En büyük gücümüz taraftarımız"

Takım oyuncularına gösterdikleri mücadele için teşekkür eden Şapçı, şu sözleri kaydetti:

"Yönetimimiz her zaman yanımızda, her konuda destek veriyor. Ancak en büyük gücümüz, bizi her şartta destekleyen büyük taraftarımız. Onlara her hafta galibiyet hediye etmek istiyoruz. Pazar akşamı tüm şehrimizi stadyuma, bu mücadelede onlarla olmaya davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR