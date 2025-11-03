Haberler

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı: "Galibiyet Serisi Yakalmalıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig'de Bornova 1877'yi 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Hakan Şapçı, önemli bir galibiyet aldıklarını ve hedeflerine ulaşmak için galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini ifade etti. Şapçı, taraftarların desteği ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

TFF 3. Lig'de Bornova 1877'yi 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Önemli bir galibiyet aldık. Hedefimize ulaşmak için galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor" dedi.

Teknik direktör Hakan Şapçı'nın maç sonu açıklamasında, "Üst üste 2 deplasman maçını kazanarak evimize dönmek bizim için büyük bir moral oldu. Maçın ilk yarısında oyunu tamamen kontrol ettik, birçok pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarının başında biraz geriye çekilsek de ilerleyen dakikalarda tekrar oyunu domine ettik. Farkı artırabileceğimiz bir maçı tek golle kazandık ama en değerlisi kazanmaktı. Savunmada da doğru durarak rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi bu maçı geride bırakıp evimizde, büyük taraftarımızın önünde oynayacağımız Söke maçına hazırlanacağız. Galibiyet serimizi sürdürmek ve şehrimize hak ettiği şampiyonluğu getirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

"En büyük gücümüz taraftarımız"

Takım oyuncularına gösterdikleri mücadele için teşekkür eden Şapçı, şu sözleri kaydetti:

"Yönetimimiz her zaman yanımızda, her konuda destek veriyor. Ancak en büyük gücümüz, bizi her şartta destekleyen büyük taraftarımız. Onlara her hafta galibiyet hediye etmek istiyoruz. Pazar akşamı tüm şehrimizi stadyuma, bu mücadelede onlarla olmaya davet ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.