Erzincanlı Badmintoncular Macaristan'da Bronz Madalya Kazandı

Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen "50th Hungarian International Championships" turnuvasında Erzincanlı milli badmintoncular bronz madalya kazandı.

Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Zehra Erdem, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Aynı turnuvada çift kadınlar kategorisinde Berre Ocakoğlu (Ankara) ile partner olan Erzincanlı milli sporcumuz Nisa Nur Çimen de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. - ERZİNCAN