Erzincanlı Badmintoncular Macaristan'da Bronz Madalya Kazandı
Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleşen '50th Hungarian International Championships' turnuvasında, Erzincanlı milli badmintoncular Zehra Erdem ve Nisa Nur Çimen bronz madalya kazandı.
Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Zehra Erdem, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.
Aynı turnuvada çift kadınlar kategorisinde Berre Ocakoğlu (Ankara) ile partner olan Erzincanlı milli sporcumuz Nisa Nur Çimen de üçüncü olarak bronz madalya elde etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel