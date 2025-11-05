Enes Burç, Dünya 3'üncüsü Oldu: Tarihi Başarı Mısır'dan Geldi

1–8 Kasım 2025 tarihleri arasında Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Burç, otizm kategorisinde ferdi müsabakalarda gösterdiği başarılı performansla dünya 3'üncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Burç, otizm kategorisinde ferdi müsabakalarda bronz madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarihinde ilk kez otizmli bir erkek sporcu ile katıldığı dünya şampiyonasından madalya kazanma başarısı gösterdi. Milli takım kafilesinde sporcular Enes Burç, Ebru Acer, Sümeyra Türk, antrenörler Bülent Baran, Fatma Yütük ve Kemal Yaşkafa, Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı Sevinç Sert Lahna ile fizyoterapist Bensu Söğüt Kazan yer aldı.

BAŞKAN BİROL AYDIN: DAHA BÜYÜK BAŞARILARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaşanan başarıdan dolayı büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün federasyon tarihimiz adına gurur duyduğumuz özel bir gün yaşıyoruz. İlk kez otizmli bir erkek sporcumuz Virtus Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'na katıldı ve Enes Burç ferdi kategoride dünya 3'üncüsü olarak ülkemize tarihi bir madalya kazandırdı. Bu başarı sadece Enes'in değil, ülkemizde ki tüm otizimli özel sporcularımızın başarısıdır. Başta Enes'in Burç'u, antrenörü Kemal Yaşkafa'yı, ailesini, emek veren antrenörlerimizi, fizyoterapistimizi sporcularımıza katkı sunan tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum. İnancımız, azmimiz ve mücadelemizle daha büyük başarılara birlikte ulaşacağız" dedi.