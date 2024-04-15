David Beckham, saht ürünlerini satan dolandırıcılara açtığı 240 milyon sterlin kazandı

David Beckham, sahte ürünlerini satan dolandırıcılara karşı 240 milyon sterlinlik hukuki mücadeleyi kazandı. Dolandırıcılar, tasarım eşyalarının taklitlerini satıyordu.

48 yaşındaki Beckham, çoğunlukla Asya'da bulunan 150 çevrimiçi satıcıdan her birinden 1,6 milyon sterline kadar tazminat talep eden şirketin yöneticisidir. DB Ventures, yıldızın en karlı anlaşmalarını yönetiyor.

Dava dosyalarına göre, sahtekârlar Amazon, eBay ve Etsy gibi siteler aracılığıyla satış yapıyorlardı. Satılan ürünler arasında giysi, gömlek, ayakkabı, futbol topları, parfüm, saç ve vücut bakım ürünleri, posterler, video oyunları, gözlük, takı ve saatler bulunuyordu.

Şikayet, bu satışların DBV'nin markasına gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve işletmenin sürdürülebilirliğini etkilediğini belirtiyordu. Ayrıca, bunları bilmeyerek satın alan bireyleri ve şirketleri de etkiliyordu.

Geçen Ağustos'ta Beckham, geçici bir tedbir kararı ve mal varlığı dondurma kararı almıştı. Hakim, bu kararları şimdi kalıcı hale getirdi.

Mahkeme kararı, 44 sanık aleyhine varsayılan bir yargı kararı verilmesine de yer verdi ve her ihlal için 8.000 sterlin ödenmesine karar verdi.

Toplam 352.000 sterlinlik ödül, Beckham'ın ekibinin 15 şirketten talep ettiği 240 milyon sterlinden çok daha azdı.

DBV, sahte satışları durdurmak için Sladkus Hukuk Grubu'ndan marka uzmanları tutmuştu. Ortak Jeffrey Sladkus, dosyalamada bu sitelerin doğru adres veya telefon numarası olmadığı için takip edilmesinin zor olduğunu açıkladı.

Beckham, yasal tehditlerin onları durdurmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Bu arada, Beckham ve eşi Victoria hafta sonu spor salonunda çektikleri fotoğrafları paylaştı. David, kaslarını sergilerken, Victoria gri spor kıyafetleriyle poz verdi ve 32 milyon takipçisine gönderisinde, "Bu yakışıklı adamla Cumartesi antrenmanı! Rica ederim!!! Öpücükler." şeklinde espri yaptı.