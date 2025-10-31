Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tınaztepe Yurt Müdürlüğünde barınan üniversiteli öğrenciler arasında Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya 16 takım katılım sağladı. Eleme üsulü ile iki hafta süren turnuvanın tüm müsabakaları final havasında geçti. Turnuvayı Ay Yıldız takımı kazandı. Ay Yıldız takımına kupası TSYD Başkanı Nadir Güzbey tarafından verildi. Güzbey, eğitim için farklı kentlerden Afyonkarahisar'a gelen gençlerin kişisel gelişimleri ve spor gelişimleri noktasında her daim desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ay Yıldız Takım Kaptanı Selçuk ise turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR