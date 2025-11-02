Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır

Corendon Alanya Spor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. - ANTALYA