Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanya Spor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel