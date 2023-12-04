Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Polat Parlak, Ali Osman Kanık, Çağatay Taşkın
Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly, Tuba Poyraz 14, Eda Şahin 7, Fluker 14, Tuğçe Turus, Williams 17, Baptiste 19, Efsun Çelik 2
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat, Büşra Akgün 6, Palenikova 18, Cave 13, Davis 10, Robinson 15, Merve Uygül Bostancı 5
1. Periyot: 14-20
Devre: 34-37
3. Periyot: 56-48
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, İlkem Yapı Tarsusspor'u 73-67 yendi.