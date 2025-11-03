Burak Yılmaz: 'Deplasmandan bir puan almak çok değerliydi'

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Corendon Alanya Spor ile oynanan maçının ardından, "Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok stratejik bir maç oynadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Fk, deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Öncelikle Fenerbahçe maçından sonra bugünkü maçımız bizim için çok önemli ve çok değerliydi. Oyunumuzun kırılması, öz güvenimizin gitmesi açısından; gitti mi, gitmedi mi, oyunumuz aynı yerden devam ediyor mu, etmiyor mu, bunu görmek açısından çok önemliydi. Çünkü çok güçlü bir oyunumuz var bizim. Bunu devam ettirmek açısından çok önemli bir maçtı. Hem istatistiklerde hem oyun olarak Alanyaspor'un her şeyiyle önündeydik. Ceza sahasına yaklaşık 31 kere topla buluştuk. Rakibin çok hızlı ve atletik oyuncuları var. Alanya deplasmanı çok zor bir deplasman. Beşiktaş'ın, Göztepe'nin mağlup olduğu; hatta Fenerbahçe'nin kendi evinde kazanamadığı bir maçtı.Bizim buradan bir puanla ayrılmamız çok değerliydi. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok stratejik bir maç oynadık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum, Alanyaspor'a başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA