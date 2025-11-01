Haberler

Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarihi Derbide Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, 362. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar ise 129 galibiyet aldı. Derbi yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacakları maçla birlikte tarihlerinde 362. kez rakip olacak. Rekabette sarı-lacivertliler 135 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 129 defa kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbi öncesinde sarı-lacivertliler, 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan alarak 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 17 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanarak çıkış yakalayan Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alırken, bu serisini de derbide sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise son haftalar yaşadığı puan kayıplarına derbide son vermenin hesaplarını yapıyor.

362. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, bugüne kadar 361. kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 135 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar da 129 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Kanarya'nın 499 golüne, Kartal 459 golle karşılık verdi.

Ligde 139. maç

İki takım, Süper Lig tarihinde ise 138 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarda Beşiktaş, Dolmabahçe'de ve Kadıköy'de 1-0'lık skorlarla kazandı.

En farklı skorlar

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. İki takım arasında 23 Mart 1941 tarihindeki özel karşılaşmayı Beşiktaş 7-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe de en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla aldı. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla siyah-beyazlıların lehine gerçekleşirken; sarı-lacivertliler de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka ise 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı ve Beşiktaş 5-4 kazandı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 beraberlikle sonuçlandı.

Gözler golcülerde

Derbide gözler hücum oyuncularında olacak. Ev sahibinde Tammy Abraham, 9 golle takımının şu ana kadar tüm kulvarlardaki en golcü konumunda yer alıyor. Abraham'ın ligde ise 4 golü var. Siyah-beyazlıların, ligdeki en golcü ismi ise 5 gol, 1 asistle Rafa Silva. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder de son haftalarda çıkış yakaladı. Siyah-beyazlıların ligde attığı son 2 golde Cengiz'in imzası yer alırken, bu sezon 3 gol kaydetti.

Sarı-lacivertlilerde ise Youssef En-Nesyri, takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Son lig maçında 2 gol atan Faslı forvet, bu sezon 6'sı Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 kez fileleri havalandırdı. Kanarya'da eski takımına karşı forma giyecek olan Talisca'nın da 5 golü bulunuyor. Son 2 maçta 3 gol atan Talisca, derbide takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Ali Yılmaz düdük çalacak

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. - İSTANBUL

