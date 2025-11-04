Beşiktaş'ta Fenerbahçe Maçı Sonrası Üç Oyuncu Antrenmana Katılmadı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı sonrası Emirhan Topçu, Vaclav Cerny ve Necip Uysal'ın antrenmana katılmadığını duyurdu. Oyuncuların sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadıkları açıklandı.
Beşiktaş : "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor