Haberler

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü Fenerbahçe Derbisinde Kırmızı Kart Gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe ile oynanan derbide 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta Beşiktaş 2-0 önde bulunuyordu.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin 26. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Siyah-beyazlılar, 2-0 önde götürdüğü maçta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı.

Orkun, orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 10 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de kırmızı kart görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.