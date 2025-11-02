Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü Fenerbahçe Derbisinde Kırmızı Kart Gördü

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinin 26. dakikasında kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele ediyor. Siyah-beyazlılar, 2-0 önde götürdüğü maçta Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı.

Orkun, orta sahada Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahalenin ardından VAR uyarısı sonrası hakem Ali Yılmaz tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 10 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcu, 5. haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesinde de kırmızı kart görmüştü. - İSTANBUL