Bakan Bak'tan Jokeylere Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Koşusu ile Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan jokey Ayhan Kurşun ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Salih Çelik için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan 'Grande Flusso' isimli atın jokeyi Ayhan Kurşun ve atın sahibi Baran Büyükdere ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi 'Gökırmak' isimli atın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve atın sahibi Mehmet Akbaş'ı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında düzenlenen bu anlamlı yarışlar, köklü atçılık geleneğimizin gücünü ve sporumuzun kültürel mirasımızdaki özel yerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk atçılığının gelişimine katkı sunan tüm jokeyleri, yetiştiricileri ve emek verenleri gönülden tebrik ediyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Mehmet Salih Çelik'e başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA