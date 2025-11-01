Haberler

Bakan Bak'tan Jokeylere Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ve 45. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyler Ayhan Kurşun ve Mehmet Salih Çelik'i tebrik ederek Türk atçılığının önemine vurgu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Koşusu ile Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokeyler için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan jokey Ayhan Kurşun ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan jokey Mehmet Salih Çelik için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan 'Grande Flusso' isimli atın jokeyi Ayhan Kurşun ve atın sahibi Baran Büyükdere ile 45. Cumhuriyet Koşusu'nun galibi 'Gökırmak' isimli atın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve atın sahibi Mehmet Akbaş'ı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında düzenlenen bu anlamlı yarışlar, köklü atçılık geleneğimizin gücünü ve sporumuzun kültürel mirasımızdaki özel yerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türk atçılığının gelişimine katkı sunan tüm jokeyleri, yetiştiricileri ve emek verenleri gönülden tebrik ediyor, jokeyler Ayhan Kurşun ile Mehmet Salih Çelik'e başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Dries Mertens, RAMS Park'a geri dönüyor

Dev maç öncesi sürpriz! Yıldız isim bu akşam tribünde olacak
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.