Aydınlı özel sporcular Samsun'da madalya ile döndü

Samsun'da düzenlenen yarışmalara katılan Aydınlı özel sporcular elde ettikleri dereceler ile gururlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Samsun'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Birinciliği yarışmalarında Aydınlı sporcular, elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Sporcular farklı branşlarda kürsüye çıkarak Aydın'ı başarıyla temsil etti. Zeynep Esila Deniz - Uzun Atlama'da Türkiye birincisi olurken, Mehmet Berat Üstünel - Gülle Atma, Havvanur Mirzanlı - Genç Kızlar Gülle Atma'de Türkiye ikincisi oldu. Alaaddin Kalkıcı - Genç Erkekler Uzun Atlama, Ahmet Caner Çınar - 200 Metre Koşu, Alaaddin Kalkıcı - Gülle Atma'da ise türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Özel sporcularımızın Samsun'da elde ettiği bu anlamlı başarılar bizleri son derece gururlandırmıştır. Sporcularımızın azmi, inancı ve mücadele ruhu her türlü takdirin üzerindedir. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize, ailelerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
