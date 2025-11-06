Haberler

Altınordu'nun Yeni Teknik Direktörü Ender Traş'tan Moralli Açıklamalar
Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu'nun yeni teknik direktörü Ender Traş, takımdaki genç yeteneklerin bulunduğu konumu hak etmediğini belirterek, zorlukları aşmak için çaba göstereceklerini ifade etti. Takım, cumartesi günü Şanlıurfaspor ile önemli bir maça çıkacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da istifa eden Namet Ateş'in yerine hafta içinde teknik direktörlük görevine getirilen Ender Traş, kırmızı-lacivertli ekibin bulunduğu konumu hak etmediğini dile getirdi. Takımı çıkışa geçirmek için mazeret üretmeden çok çalışacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Elimizden geldiğince ekibim ve futbolcu evlatlarımla bu zorlu görevden yüzümünüz akı ile çıkmak için mesai harcayacağız. Bulunduğu konumu hak etmeyen bu genç yetenekler sayesinde, zorlukları aşmak için elimizi taşın altına koyacağız. Başarının tadı zorlukların üstesinden gelmekle lezzetli olur" diye konuştu. Teknik patron Traş, cumartesi günü zirve takipçisi Şanlıurfaspor'u konuk edecekleri müsabakada ilk sınavını verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

