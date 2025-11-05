Altınordu'da Yeni Teknik Direktör: Ender Traş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da istifa eden Namet Ateş'in (44) yerine teknik direktörlük görevine 52 yaşındaki Ender Traş getirildi. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım teknik direktörlük görevi için Ender Traş ile anlaştık. Yeni teknik direktörümüz Ender Traş'a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. İzmir temsilcisinde geçen sezon Teknik direktör Ersan Parlatan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Ender Traş, daha önce Payas Spor, Ceyhan Spor, Körfez İskenderun Spor, Cizre Spor, 1922 Konya Spor ve İskenderunspor'da teknik patron olarak çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor