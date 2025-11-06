Haberler

Altay Başkanı'ndan Taraftara Destek Çağrısı

Altay Başkanı'ndan Taraftara Destek Çağrısı
Güncelleme:
Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın ligdeki durumu nedeniyle taraftarları Balıkesirspor maçında destek olmaya davet etti. Her maçın final niteliğinde olduğunu vurguladı.

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, her maçın artık final niteliği taşıdığını belirterek taraftarları desteğe çağırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ilk 9 hafta itibarıyla 6 puan toplayan Altay, düşme hattının bir basamak üstü olan 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak taraftardan destek istedi. Hafta sonu oynanacak Balıkesirspor maçının ligdeki pozisyonları açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu hafta itibariyle oynayacağımız tüm müsabakalar bir final niteliğinde olup alabileceğimiz her puan geleceğimize güven ve yön verecektir. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek önderliğinde takımımız tüm gücü ve ciddiyetiyle çalışmakta. Büyük Altay'ın büyük taraftarının bundan sonraki müsabakalarda bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Her hafta taraftarımızın desteğini arttırarak takımımıza maç kazanmayı kolaylaştıracak desteği vermelerini istiyorum. Takımımızın 12. oyuncusu olan taraftarımızdan tribünleri erkenden doldurmalarını ve maça en güçlü şekilde hazırlanmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Altay, TFF 3. Lig 4. Gruptaki 10. Hafta mücadelesinde 9 Kasım Pazar günü Balıkesirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar kaybetmesi halinde ve rakiplerinin de kazandığı senaryoda haftayı düşme hattında tamamlayabilir. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
