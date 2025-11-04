Ajax, Galatasaray Maçına Hazır

HOLLANDA ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde duruldu.

Ajax, yarın TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da Galatasaray'ı konuk edecek.