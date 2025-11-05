2025 Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası Yarın Başlıyor
Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan 2025 Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası, Türkiye'den 45 sporcu ile yarın başlayacak. Geçen yılki şampiyonada Türkiye, takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştu.
Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı 2025 Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki şampiyona 3 gün sürecek.
Avrupa Tekvando Birliğinin düzenlediği organizasyonlarda kota hakkı elde eden sporcularla birlikte şampiyonada Türkiye'yi, 20 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 tekvandocu temsil edecek.
Türkiye, geçen yıl Arnavutluk'ta yapılan organizasyonda 4 altın ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştu.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor