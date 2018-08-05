Spor Yeşil Bursa'da Zafer Yağız Avcı'nın -2

Spor Yeşil Bursa'da zafer Yağız Avcı'nın

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - 43'üncü Yeşil Bursa Rallisi'ni Ford Motorsport Turkey adına yarışan Yağız Avcı - Onur Vatansever ekibi kazandı. 3 gün süren heyecan ödül töreniyle son buldu.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenen ve 2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4'üncü yarışı olan 43'üncü Yeşil Bursa Rallisi, Ford Motorsport Turkey adına yarışan Yağız Avcı - Onur Vatansever ekibinin liderliğiyle sonuçlandı.

BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova - Vedat Bostancı ekibinin 7.4 saniye farkla ikinciliği elde ettiği rallide üçüncülüğün sahibi ise bir diğer Ford Motorsport Turkey ekibi Deniz Fahri - Bahadır Gücenmez oldu. Sınıf 3'te FIAT Motorsporları adına Fiat Egea ile yarışan Fatih Kara-Bilge Ayan, Sınıf 4'te Ford Motorsport Turkey adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı, Sınıf N'de ise GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Mustafa Çakal - Mehmet Köleoğlu birincilikleri elde eden isimler oldular. En genç pilot ve co-pilot ödülünün sahibi ise TOSFED Yıldızını Arıyor projesi kazananı olarak TOSFED ve FIAT desteğinde Egea Gençler Kupası'nda yarışan Onat Telkenar - Efe Eryalaz ekibi oldu.

Historic Rally klasmanında Murat 131 ile Levent Gür-Oytun Albayrak birinciliği kazanırken, Ali Sipahi Ralli Kupası'nda en hızlı ekip Bursa'dan Renault Clio Ragnotti ile Hakan Ertarman - Yunus Emre Bol oldu.

Rallide dereceye giren sporcuların ödülleri organizasyon sponsorlarından Aloft Bursa Hotel önünde gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Yarışın birincisi Yağız Avcı - Onur Vatansever kupasını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'dan aldı. Avcı kupasını almasının ardından objektiflere ailesiyle poz verdi.

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