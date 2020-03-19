SPOR Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım
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Yasin Öztekin, Güray Vural, Kenan Özer, Güncel

SPOR Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalımMehmet Topal Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelimİbrahim ALİOĞLU ?

19.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:56
SPOR Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

Mehmet Topal Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelim

İbrahim ALİOĞLU ? İSTANBUL,(DHA)

Dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde de Türkiye'de görülmeye başlayan 'koronavirüs' vakasının ardından Türkiye Süper Lig'inde forma giyen futbolculardan mesajlar gelmeye devam ediyor.

Futbolcular antrenmanlara bile gitmeye çekinirken, çok sayıda çalışanın bulunduğu tesislerde hijyenlerine dikkat edip önlemlerini alıyor. Bir yandan da ertelenmeyen maçlar nedeniyle deplasmana gidiş yolculuğu gibi bir çok detayı düşünen futbolcular bir yandan görevlerini yerine getirip alınan kararlar ile kurallara uyuyor.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal ile Gaziantep FK forması giyen Güray Vural ve Kenan Özer'den sonra Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, koronavirüs hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Öztekin, virüsten korunmak için kurallara uymanın önemine değinirken, Hem Türkiyemiz, hem de Dünya zor bir süreçten geçiyor. Salgın nedeniyle hepimiz evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım, mümkünse dışarıya çıkmayalım. İnşallah en kısa sürede bu salgını atlatarak çok güzel günler bizi bekliyor dedi.

Birlik ve beraberlik içinde hijyen kurallarına dikkat edilerek bu virüsün üstesinden gelinebileceğinin altını çizen Mehmet Topal, İçinde bulunduğumuz durum gerçekten çok kötü. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet yetkililerimiz ve sağlık bakanlığımız bu konuda talimatlar veriyorlar. Lütfen bu talimatlara harfiyen uyalım. Temizliğimize ve hijyenimize özen gösterelim. Eğer birlik ve beraberlik içinde olursak, temiz olursak bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın demişti.

Tecrübeli futbolcunun oğlu Mehmethan Topal ise, Bu hastalığı, virüsü kapmamanın bir yolu var sık sık elimizi yıkamalıyız ve temiz olmalıyız diye konuşmuştu.

GÜRAY VURAL SAĞLIK BAKANLIĞIMIZI ALDIĞI KARARLARA MUTLAKA UYALIM

Bireysel olarak kendi önemlerini aldıklarını belirten Güray Vural, Güray Vural, Son dönemlerde hem dünya hem ülkemiz olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu salgını hep beraber mücadele ederek yenebiliriz. Sağlık bakanlığımızın vermiş olduğu kararlara mutlaka uyalım. Biz bireysel olarak önlemlerimizi aldık. Ellerimizi sıklıkla yıkayıp, dezenfektanları mutlaka kullanalım. Mümkün olduğu sürece, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım ifadelerini kullanmıştı.

KENAN ÖZER SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN ÖNERDİĞİ 14 KURALA LÜTFEN UYALIM

Sağlık bakanlığı tarafından virüsten korunmak adına paylaşılan 14 kurala dikkat çeken Kenan Özer ise, Yaşanan virüs sorunuyla ilgili sağlık bakanlığımızın önerdiği 14 kurala lütfen uyalım. Kendimizi ve birbirimizi koruyalım. Lütfen gerekmedikçe evlerimizden dışarı çıkmayalım şeklinde konuşmuştu.

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SPOR Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

Kaynak: DHA

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SPOR Yasin Öztekin Evde kalalım, sık sık ellerimizi yıkayalım

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